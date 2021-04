Il Giappone e gli Emirati Arabi Uniti andranno sulla Luna insieme

La nostra Luna sta per diventare un posto davvero affollato: il prossimo anno altri due nuovi veicoli spaziali esploreranno il satellite. Stiamo parlando del rover Rashid degli Emirati Arabi Uniti che si troverà all'interno di un lander costruito dalla compagnia giapponese ispace.

Mentre stiamo scrivendo, solamente tre nazioni hanno fatto atterrare un veicolo spaziale sulla Luna, ovvero Stati Uniti, l'ex Unione Sovietica e la Cina. Ad aggiungersi alla lista ci sarà, quindi, il Giappone e gli Emirati Arabi Uniti (che recentemente sono arrivati anche su Marte).

Inizialmente, infatti, gli Emirati Arabi avevano come obiettivo il nostro satellite nel 2024 ma a quanto pare, grazie alla collaborazione con il Giappone, la data di lancio si è significativamente ridotta. "Siamo lieti di promuovere la collaborazione tra gli Emirati Arabi Uniti e il Giappone nell'esplorazione spaziale, nonché di ispirare più collaborazioni per l'esplorazione lunare tra il settore pubblico e commerciale in tutto il mondo", ha dichiarato il fondatore e CEO di ispace Takeshi Hakamada.

Il rover ha l'obiettivo di studiare l'ambiente circostante per almeno un giorno lunare (circa 14 giorni terrestri) utilizzando nel dettaglio una fotocamera ad alta risoluzione, una termocamera e una sonda Langmuir. La missione offrirà dati importanti sul nostro satellite e aiuterà anche gli Emirati Arabi Uniti e l'umanità in generale a prepararsi per i prossimi obiettivi futuri, se tutto andrà secondo i piani.

Non solo: ispace ha in programma di lanciare la sua seconda missione lunare, che includerà anche uno spiegamento di rover, nel 2023. Entrambi i voli dovrebbero decollare a bordo dei razzi SpaceX Falcon 9.