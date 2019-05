Il Giappone sta esaurendo i numeri di telefono, pronte le contromisure

Il Ministero delle Comunicazioni del Giappone intende creare 10 miliardi di numeri telefonici a 14 cifre in risposta al timore che quelli ad 11 cifre potrebbero esaurirsi entro il 2022. La notizia è stata riportata dal Japan Times, secondo cui la proposta sarebbe già stata approvata dai tre principali operatori mobili del paese.

Il nuovo sistema di numerazione potrebbe essere introdotta prima della fine del 2021.

I 10 miliardi di nuovi numeri inizieranno con 020, il prefisso che il Giappone attualmente utilizza per i dispositivi dell'Internet of Things. Nonostante siano stati introdotti solo all'inizio del 2017, a fine marzo 2019 ne erano già stati assegnati 32,6 miliardi degli 80 milioni di numeri "020" generati. Il Giappone però ha messo in preventivo un aumento dei dispositivi connessi in concomitanza con il lancio della nuova rete 5G, che dovrebbe vedere la luce nel 2020.

Il problema non è limitato al Giappone. Nel 2014 anche nel Regno Unito sono stati introdotti prefissi a cinque cifre in quanto i numeri di alcune zone si stavano esaurendo. Di recente Ofcom, l'ente regolatore del settore delle telecomunicazioni del Regno Unito, ha iniziato a prendere in considerazione l'idea di abbandonare completamente i codici di area in risposta al passaggio del paese verso le reti telefoniche basate sugli iP.

Non sappiamo se anche in Italia sia allo studio una posizione simile. Già nel corso dell'anno TIM lancerà il 5G e dovrebbe aumentare il numero di dispositivi connessi.