Il Giappone ha intenzione di utilizzare i computer quantistici: ecco come

L'informatica quantistica sembra da anni promettere bene, con le prime previsioni che vogliono una completa evoluzione del settore, potenziandolo e rendendolo adatto a ulteriori usi. La strada però è ancora lunga e aziende come Microsoft investono molto per potenziare la capacità di calcolo dei nuovi processori quantistici.

Non ci sono soltanto le aziende a gettarsi nel settore. Anche USA e Cina stanno sperimentando molto, istituendo vari centri di ricerca finanziati proprio per evolvere le tecnologie dell'informatica quantistica. Alla corsa a breve si aggiungerà il Giappone che ha intenzioni di potenziare la propria ricerca in merito.

Il paese, tra i più avanzati al mondo nel settore dell'elettronica, nel 2023 potrebbe compiere un passo decisivo. Il Partito Liberal Democratico ha proposto infatti grossi finanziamenti nel settore dell'informatica quantistica e in quello di altre tecnologie contemporanee come l'intelligenza artificiale, che dovrebbero prendere corpo il prossimo anno. La strategia è di stabilire quattro centri di ricerca quantistici in tutto il paese, sedi che verranno stabilite nei prossimi mesi. Al momento, i luoghi proposti sono l'università del Tohoku, l'istituto di Scienza e Tecnologia di Okinawa, l'Istituto Nazionale delle Scienze e Tecnologie Industriali e infine l'Istituto Nazionale per le Scienze e Tecnologie Quantistiche.

In questo modo, anche il Giappone entrerà di diritto nell'era della corsa globale all'informatica quantistica. Invece, a livello privato, IBM e HSBC hanno stretto un accordo per lanciare l'informatica quantistica nel settore finanziario.