Giappone investe quasi un miliardo per la ricerca sui cyborg, l'ibernazione e l'ambiente

Ripristinare le funzioni corporee ridotte a causa dell'invecchiamento con parti "meccaniche" come i cyborg, tecnologia per eliminare i rifiuti industriali dalla Terra e il letargo criogenico, potrebbero sembrare tre temi fantascientifici, ma sono alcune delle 25 aree di ricerca che il governo giapponese intende sostenere.

Il governo dovrà scegliere quali di queste supportare per i prossimi 10 anni e come distribuire il budget di ben 100 miliardi di yen (921 milioni di dollari) per i primi cinque anni, ha detto una fonte del governo a Nikkei.

Il programma di ricerca e sviluppo mira ad attrarre ricercatori del Giappone e dall'estero, dimostrando l'entusiasmo di Tokyo nel promuovere gli sforzi scientifici per affrontare alcuni importanti problemi, tra cui il declino del tasso di natalità e dell'invecchiamento della popolazione.

Il programma, ad esempio, cercherà di realizzare una tecnologia in grado di sostituire alcune funzioni corporee usando la robotica o gli organismi viventi entro il 2050. Inoltre, per far fronte alla crescente carenza di manodopera nel paese, il programma cercherà di sviluppare tecnologie per automatizzare completamente il lavoro ed eliminare la necessità dell'intervento umano in agricoltura e pesca, nonché nei cantieri edili, entro il 2040.

Il governo mira a contribuire a eliminare l'inquinamento del pianeta entro il 2050, sviluppando una tecnologia per raccogliere e riciclare automaticamente la plastica oceanica (prevede inoltre di riciclare tutte le emissioni e i rifiuti generati dalle attività industriali).

Alle 25 aree del progetto sono state assegnate scadenze individuali per il raggiungimento dei loro obiettivi, che vanno dal 2035 al 2060. Saranno classificati in ordine di priorità, e il governo prevede di iniziare a inviare le proposte di ricerca già alla fine di quest'anno.

Tra queste, c'è anche lo sviluppo di intelligenze artificiali e di tecniche per l'ibernazione degli animali e dell'uomo, un metodo che potrebbe aiutare gli umani a raggiungere una maggiore longevità, tra le altre cose.