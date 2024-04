Verso un Giappone 'monocognome': ecco perché la faccenda è preoccupante

A tratti ambiguo per delle pratiche poco ortodosse agli occhi degli occidentali , ma anche affascinante per le sue stranezze, il Giappone ci strappa un sorriso con una notizia alquanto curiosa. In futuro potremmo assistere ad un momento in cui il cognome "Sato" diverrà universalmente condiviso.

La peculiarità della legge giapponese, che obbliga le coppie sposate a scegliere un cognome comune pone le basi per un esperimento di pensiero tanto inusuale quanto illuminante. Al di là dell'umorismo con cui viene presentata, la simulazione del professor Hiroshi Yoshida della Tohoku University attinge a dati reali e a modelli previsionali per dipingere uno scenario futuro dove il cognome "Sato" potrebbe diventare sinonimo di identità nazionale giapponese.

Nel Sol Levante, la scelta prevalente del cognome maschile da parte delle coppie sposate ne ha già favorito la predominanza di alcuni su altri, tra cui appunto Sato, che oggi identifica l'1,6% della popolazione. Questa percentuale, sebbene possa sembrare modesta, è in costante crescita. La simulazione di Yoshida, basata su dati degli ultimi due anni, proietta una realtà in cui più della metà dei giapponesi potrebbe condividere il nome di famiglia entro poche centinaia di anni.

Il pensiero di un Giappone monolitico sotto l'aspetto dei cognomi suscita riflessioni sul significato stesso di identità del singolo. La simulazione fa emergere una realtà distopica, dove l'unicità dell'individuo potrebbe dover essere ricercata al di fuori del proprio cognome, forse appellandosi ai nomi di battesimo o, ancor più impersonalmente, a numerazioni.

La perdita di diversità nei cognomi solleva questioni legate all'identità personale e fa riflettere su un pressibile processo di cancellazione di storie familiari e simboli culturali.

Certo però, che in Giappone ne succedono di cose strane, vero?

