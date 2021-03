Il Giappone prevede un budget record da 4 miliardi di dollari per le attività spaziali

Si sta discutendo in questi giorni del futuro budget per attività e ricerche spaziali che verrà messo a disposizione dal governo giapponese: parte di quel denaro verrà stanziato per la costruzione di nuovi razzi, per il programma governativo satellitare e per la JAXA, l'agenzia spaziale giapponese.

Il Giappone sta spingendo sempre più sulla "cultura spaziale": non intende rimanere indietro per quanto riguarda i progetti internazionali che vedono la Luna come prossimo obiettivo, e vuole anche affermarsi come principale paese di riferimento nell'ambiente dell'esplorazione extraterrestre.

Per l'anno fiscale 2021 che sta per iniziare (ogni 30 marzo si chiude il vecchio e inizia quello nuovo), son stati stimati ben 449,6 miliardi di yen (4,41 miliardi di dollari americani), che andranno per lo più al Ministero della Difesa, dell'Istruzione e della Scienza & Tecnologia. In ogni ambito però, saranno per lo più adoperati per attività correlate alla ricerca spaziale. Il disegno di legge sul bilancio è per ora ancora sul tavolo della Camera dei consiglieri, in attesa della sua approvazione finale.

Circa 500 milioni di dollari serviranno per confermare la partecipazione della JAXA al futuro programma Artemis, che potrebbe partire entro la fine del 2021 (nonostante i ritardi sull'SLS facciano pensare ad un più plausibile 2022), oltre che a coprire le spese per la progettazione e la costruzione delle future tecnologie necessarie per il Lunar Gateway.

La maggior parte del budget però, verrà speso per la produzione e il miglioramento della rete di satelliti spia, radar ottici e di imaging, soprattutto per la difesa aerospaziale del paese. La motivazione di un così grande stanziamento di fondi sta principalmente nel fatto che il Giappone vuole contrastare e prevenire in maniera decisa un possibile lancio missilistico ad opera della Corea del Nord (un evento simile, nel 1998, fu proprio la causa scatenante del progetto "Information Gathering Satellite" giapponese).

Il governo giapponese ha però intenzione di promuovere e sostenere anche le operazioni di consapevolezza della situazione spaziale su vasta scala. In particolare, il Ministero intende spendere 300 milioni di dollari per: creare un sistema apposito per garantire l'uso sicuro dello spazio; migliorare le capacità di raccolta informazioni dei molteplici oggetti in orbita, al fine di tracciarne con più precisione posizione, velocità e pericolosità; rafforzare la cooperazione con le agenzie spaziali straniere come la NASA, l'ESA e la CSA.