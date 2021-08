Il Giappone rilascerà l'acqua di Fukushima nell'oceano attraverso un tunnel

La polemica riguardante il rilascio dell'acqua della centrale di Fukushima è durata a lungo e il Giappone ha deciso recentemente che sarà rilasciata nell'oceano Pacifico. L'acqua, nonostante contenga tracce di trizio (un radioisotopo dell'idrogeno), sarà estremamente diluita e verrà rilasciata in mare non superando mai i limiti massimi consentiti.

In questo modo, la relativa bassa tossicità del trizio sarà tale da non destare preoccupazioni di contaminazione per l'ecosistema marino. In soli 830.000 metri cubi di acqua, infatti, sono presenti solo 2.1 g di trizio che saranno ulteriormente diluiti; insomma, una quantità davvero trascurabile e sicura per l'ambiente (così come vi abbiamo già raccontato nel nostro speciale sul disastro di Fukushima). Inoltre, ricordiamo, l'acqua sarà rilasciata nel corso di più decenni.

Adesso, l'operatore della centrale nucleare giapponese di Fukushima ha svelato il metodo con cui rilascerà il liquido nell'oceano: grazie a un tunnel che avrà un'estensione di un chilometro e dovrebbe essere operativo entro il 2023. La Tokyo Electric Power, la società che gestisce la centrale nucleare, inizierà la costruzione del tunnel entro marzo 2022.

Il responsabile della disattivazione dell'impianto, Akira Ono, ha detto ai giornalisti che l'uso di un tunnel per rilasciare l'acqua impedirebbe che rifluisca verso la riva. Un ulteriore metodo per cercare di spegnere le polemiche e le preoccupazioni delle persone coinvolte nel mercato della pesca che, ovviamente, avranno più difficoltà a vendere il loro pescato sia in loco che all'estero.

Il processo di scarico in mare sarà monitorato da diverse associazioni ed enti, compresa l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).