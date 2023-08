Il Giappone ha annunciato che inizierà a rilasciare acqua contaminata dal disastro nucleare di Fukushima del 2011 nell'Oceano Pacifico questa settimana. Una quantità d'acqua sufficiente a riempire ben 500 piscine olimpiche si è accumulata nel sito del disastro, una conseguenza per raffreddare le barre di combustibile della centrale.

Di fronte a questa enorme quantità di acqua radioattiva, le autorità giapponesi hanno deciso di procedere con un piano di filtraggio e diluizione dell'acqua nel corso dei prossimi 30 anni prima di rilasciarla nell'oceano. Secondo le autorità, questo processo minimizzerà l'impatto delle sostanze nocive sulla fauna marina e sull'ecosistema oceanico.

La decisione non è stata accolta con favore da tutti. In Giappone, proteste sono state organizzate da pescatori locali e attivisti ambientali, che temono che la radiazione possa avere effetti devastanti sugli ecosistemi marini. Anche i paesi vicini come la Cina e la Corea del Sud hanno espresso forte opposizione al piano.

Nonostante le critiche, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite ha approvato il piano, sostenendo che l'impatto radiologico sulle persone e sull'ambiente sarebbe trascurabile se l'acqua venisse rilasciata lentamente nell'oceano. Insomma, nonostante le opinioni contrarie, non ci sarà alcun problema con questo rilascio.



Il liquido, quindi, sarà rilasciato molto lentamente, per evitare problemi!