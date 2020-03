Il Giappone sospende i finanziamenti per il Thirty Meter Telescope delle Hawaii

Il Giappone sembra aver sospeso il suo contributo finanziario al Thirty Meter Telescope (TMT) sul monte Mauna Kea. Lo strumento, una volta costruito, diventerà uno dei telescopi più potenti della Terra, con uno specchio primario di 30 metri.

Attualmente, però, la costruzione del TMT è in alto mare. Gli isolani nativi delle Hawaii considerano Mauna Kea come un luogo sacro e stanno lottando duramente per far annullare il progetto. A partire da ora, infatti, il futuro del progetto è incerto e questo ha portato alla sospensione del finanziamento da parte del Giappone.

Il loro ruolo era fornire componenti per il super-telescopio e sembra che il paese supporti ancora il progetto. "Dobbiamo rallentare le attività di sviluppo in Giappone per l'anno fiscale", afferma n una dichiarazione Tomonori Usuda, project manager di TMT Japan del National Astronomical Observatory del Giappone.

In caso di necessità, gli addetti ai lavori hanno già un sito secondario dove costruire il telescopio: La Palma, nelle Isole Canarie, in Spagna. Luogo di diversi osservatori, il vertice si trova a circa 2.400 metri sul livello del mare. Attualmente, sia India che Cina stanno finanziando il Thirty Meter Telescope, ed entrambi i paesi vogliono costruire lo strumento nel secondo sito scelto.

Il futuro del TMT, almeno alle Hawaii, è incerto. I nativi non si fermano e stanno continuando a protestare per far valere i loro diritti.