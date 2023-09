In Giappone gli studenti assenti in classe saranno rimpiazzati dai robot

In Giappone si stanno facendo esperimenti per un robot di telepresenza, un dispositivo che permette agli studenti di partecipare alle lezioni senza essere fisicamente presenti in classe. Questa realtà sta prendendo forma in un distretto scolastico di Kumamoto.

L'obiettivo è affrontare il crescente problema dell'assenteismo scolastico che ha visto un aumento significativo negli ultimi anni. I robot, dotati di una base ruotante e un tablet collegato, permettono agli studenti di muoversi liberamente nello spazio della classe e di comunicare con insegnanti e compagni attraverso videochat.

Nonostante la visione futuristica, però, la tecnologia viene dopo una serie di tentativi meno riusciti di affrontare il problema, come le aule virtuali che, sebbene abbiano avuto un certo grado di successo nel ridurre l'ansia comunicativa degli studenti, non sono riuscite a risolvere completamente il problema.

Ora, con l'introduzione di questi robot, il distretto scolastico spera di fornire un ponte sociale tra l'istruzione online e quella in presenza, preparando in tal modo gli studenti ansiosi a frequentare le scuole superiori di persona. È un esperimento affascinante che potrebbe avere implicazioni di vasta portata non solo per il sistema educativo giapponese ma anche per come affrontiamo i problemi di salute mentale (che peggiora sempre di più) nella scuola in generale.

Attendiamo con ansia i risultati di questa sperimentazione, previsti per marzo, una cosa è certa: l'innovazione tecnologica sta cambiando il volto dell'istruzione.