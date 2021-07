Giappone surclassa il record mondiale per la velocità di Internet: raggiunti 319 Tb/s!

Il Giappone ha ufficialmente superato il record mondiale per la velocità di Internet: a quasi un anno dai 178 Tb/s registrati da un team di ricercatori dell’University College London, i tecnici del National Institute Information & Communication Technology (NICT) hanno raddoppiato raggiungendo ben 319 terabit al secondo.

L’impresa ingegneristica raggiunta dai britannici è stata praticamente surclassata dagli scienziati NICT, i quali ovviamente hanno utilizzato cavi in fibra ottica assieme a qualche componente speciale noto soltanto a ingegneri molto qualificati che lavorano abitualmente con i laser: essi, infatti, hanno usato un laser a pettine a 552 canali che spara varie lunghezze d'onda. I flussi di luce vengono poi elaborati e amplificati da un’amplificazione speciale con tulio (elemento chimico usato anche nei dispositivi a microonde, il più raro tra i lantanoidi) ed erbio (altro lantanoide, usato come “drogante” per le fibre ottiche assieme al tulio).

Il processo è estremamente complesso, ma il succo è che il team con questa tecnica permetterebbe di mantenere questa velocità e per oltre 3000 chilometri senza cali di prestazioni. Sorprendentemente, gli ingegneri hanno affermato che anche la normale infrastruttura in fibra ottica sarebbe in grado di supportare queste velocità, ma prima avrebbe dovuto subire alcune modifiche. Le applicazioni sarebbero infinite, ma per l’utilizzo quotidiano ora come ora una sua applicazione è ritenuta praticamente impossibile.

Tra i record precedenti abbiamo visto anche il record mondiale per il 5G FWA su lunga distanza raggiunto da TIM, Ericsson e Qualcomm.