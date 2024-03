Il Giappone tenterà di risvegliare il lander caduto sulla Luna

Tra i due allunaggi avvenuti recentemente, nessuno dei due sembra aver avuto un soggiorno particolarmente tranquillo sul nostro satellite. In particolare, lo Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) si è posato sul suolo ad un angolo sbagliato, bloccando i pannelli solari.

L’agenzia aerospaziale giapponese (JAXA) ha affermato martedì che tenterà presto la riaccensione del lander, dopo due settimane passate nell’oscurità della notte lunare.

L’atterraggio poco ideale è stato un vero e proprio colpo di sfortuna, poiché ha impedito la sua immediata accensione, nonostante sia poi riuscito a funzionare per un paio di giorni, in seguito al riallineamento della luce del Sole. In questo breve periodo sono state portate avanti alcune osservazioni scientifiche di un cratere, prima che il lander venisse spento per poter far fronte alle lunghe notti gelide della Luna.

Ora però, la sonda è pronta a tornare operativa; “Il project team comincerà le operazioni per riavviare SLIM oggi stesso, poiché avremo abbastanza luce solare per caricare le celle a bordo,” dichiarano gli addetti dell’agenzia spaziale.

Si tratta di una bizzarra coincidenza che questo sia il secondo lander ad atterrare con un’inclinazione sbagliata e a capitolare sul suolo lunare. Nel caso del lander americano Odysseus, gli ingegneri hanno affermato di non essere riusciti ad avviarlo neppure dopo aver previsto che i pannelli solari avrebbero ottenuto abbastanza luce nel weekend.

Ciononostante, lo SLIM può essere considerato una vittoria per l’agenzia spaziale giapponese. Dopo una serie di fallimenti, questo allunaggio rende il Giappone il quinto paese ad aver raggiunto con successo il nostro satellite (insieme alla Russia, Cina, USA e India).

