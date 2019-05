Il Giappone sta testando il suo nuovo "treno proiettile" da 400 Km/h

Il Giappone sta testando il treno ultra-veloce Alfa-X, un veicolo in grado di viaggiare ad una velocità massima di 400Km/h. Il che lo rende uno dei treni più veloce del mondo, e il più veloce del Giappone, dove già oggi esistono diversi treni proiettile (e altri ancora sono in fase di produzione). Il primo viaggio con passeggeri sarà nel 2030.

Il treno Alfa-X, quando sarà inaugurato ufficialmente, trasporterà i passeggeri ad una velocità di 360Km/h. Questo bullet train ha un muso lungo 72 piedi (22 metri), una lunghezza necessaria per renderlo aerodinamico, e quindi permettere l'elevatissima velocità. Inoltre questo design evita la produzione di un rumore eccessivo.

Sarà testato anche un treno con muso lungo 52 piedi, ad ogni modo. Alcuni sensori permettono poi di monitorare le vibrazioni e la temperatura del treno. Speciali placche magnetiche posizionate sotto al treno consentono poi una frenata in piena sicurezza.

L'Alfa-X è già stato immortalato in alcuni interessanti video.

Attualmente, ricorda The Verge, il treno più veloce del mondo è quello a levitazione magnetica di Shangai, che arriva ad una velocità massima di 431Km/h.

Nel 2018 il MIT ha bloccato i testi dei treni in grado di viaggiare a più di 350Km/h, perché sarebbe stato troppo "faticoso e oneroso". Insomma, sono mezzi che difficilmente vedremo in Italia per ancora un bel po' di tempo.