In Giappone sono stati trovati oltre 1.500 scheletri risalenti al periodo Edo

Secondo quanto riportato da Fox News, gli archeologi di Osaka, in Giappone, hanno portato alla luce un cimitero contenente più di 1.500 corpi. Gli scavi nel quartiere Kita di Osaka sono iniziati nel 1991 e i cimiteri di Umedahaka sono stati datanti e risalenti al periodo Edo tra il 1603 e il 1867.

"I resti scavati, comprese le ossa umane, sono attualmente in fase di selezione e analisi", si legge nella dichiarazione. "Oltre agli umani, nel cimitero vengono seppelliti anche gli animali, con più di quattro maialini nella parte settentrionale del cimitero e due cavalli nella parte meridionale".

Secondo Archaeology, si ritiene che le sepolture di Umedahaka siano state utilizzate per oltre 200 anni da coloro che vivevano vicino al Castello di Osaka. Per quanto riguarda i resti stessi, nessuna delle sepolture nella parte settentrionale del sito conteneva effetti personali. Anche coloro che sono stati sepolti senza oggetti personali sono stati trovati sepolti insieme, con più corpi in ogni punto. Da allora i ricercatori hanno ipotizzato che queste persone siano morte durante un'epidemia o un disastro naturale.

Secondo quanto affermato dagli esperti, i resti trovati nella sezione settentrionale appartenevano a individui meno ricchi e gli esperti li stanno utilizzando per studiare la sepoltura dei cittadini medi. Sono stati portati alla luce, inoltre, perline, monete d'oro, tubi, piatti, pentole, bambole e una tavoletta mortuaria buddista. Secondo Archaeology, infatti, i morti qui venivano sepolti individualmente in bare e vasche di legno quadrate o cremati e tenuti in urne.

Alcuni dei morti avevano sofferto di sifilide e tumori ossei. In futuro saranno condotte ulteriori scoperte su questo sito, staremo a vedere le intuizioni dei ricercatori! Secondo Hyperallergic, inoltre, la "Tomba di Umeda", è solo uno dei sette cimiteri storici di Osaka.