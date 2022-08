Il Giappone, ma in Unreal Engine 5: analizziamo il video del momento!

Negli ultimi giorni siamo rimasti particolarmente colpiti da questa ricostruzione di un distretto giapponese in UE5, ennesima prova di forza dell'eccezionale motore di Epic Games di nuova generazione.

Abbiamo deciso, quindi, di approfondire ulteriormente il progetto per mostrarvelo in tutto il suo splendore poiché, al netto di una minore attenzione al dettaglio, più di molti altri mette in luce l’importanza di un impianto di illuminazione credibile per l’ottenimento di un risultato finale che simuli la realtà, dando comunque merito a lavori impressionanti e tecnicamente forse anche superiori come la stazione ferroviaria giapponese Etchū-Daimon di Imizu in UE5.

La sola illuminazione in tempo reale, però, non renderebbe giustizia alla maestosità del lavoro portato a termine dall’artista che, come spiega sul suo profilo ArtStation, è stato essenziale per muovere i primi passi in questa direzione, nel texturing fotorealistico e nella creazione di materiali.

Tutti gli elementi a schermo sono stati creati da Ranjeet Singh, eccezion fatta per il fogliame, le strade e le texture dei marciapiedi, per sua stessa ammissione.

Al netto di un colpo d’occhio sbalorditivo, guardando attentamente l’opera non mancano i limiti tecnici dell’attuale tecnologia e della fattura amatoriale, che si rendono più evidenti negli ingrandimenti su sedie e vasi, ma anche sulle stesse texture, la cui nitidezza talvolta ne tradisce la natura artefatta.

Ciononostante, si tratta forse di uno dei lavori più incredibili ottenuti finora a questo livello, soprattutto mettendo in conto che non sono stati utilizzati Ray Tracing o Path Tracing, ma neanche feature esclusive di Unreal Engine 5 come Nanite.

La strada è ancora lunga, ma forse non troppo, prima di arrivare a vedere questi livelli di credibilità anche nelle nostre IP preferite.