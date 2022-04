In Giappone si sta utilizzando un robot in stile Gundam per riparare le linee elettriche

Dove potrebbe essere utilizzato un robot gigante per la riparazione di linee elettriche se non in Giappone? La West Japan Rail Company, nota anche come JR West, sta ora utilizzando un robot "in stile Gundam" per riparare le linee elettriche ferroviarie ed è pilotato da una persona che indossa una configurazione VR.

Il "braccio robotico" (che poi è una gru) è capace di sollevarsi per circa 10 metri in aria. Attualmente questo è un prototipo sviluppato dalla JR West in tandem con la società di tecnologia ferroviaria Nippon Signal; non sarà messo in funzione ampiamente fino al 2024, ma il suo utilizzo apre sicuramente le porte a un futuro in cui questi robottoni saranno la norma (questa azienda, intanto, ha già creato un robot da combattimento).

Sebbene sia prodotto dall'industria ferroviaria, non c'è dubbio che una volta che sarà disponibile per l'acquisto, altri mercati saranno interessati a entrare in azione. Gli obiettivi chiave, secondo quanto riporta l'azienda, sono "migliorare la produttività e la sicurezza", consentendo ai lavoratori di sollevare e manipolare naturalmente attrezzature pesanti attorno al sistema ferroviario senza esporle al rischio di scosse elettriche o cadute.

Il torso del robot è montato su un braccio di una gru idraulica, che gira intorno al sistema di binari su un vagone appositamente rinforzato. Potrete osservare un video sul funzionamento del robottone in calce alla notizia, attraverso un posto pubblicato su Twitter, o con un video pubblicato su Youtube che troverete qui sopra.

A proposito, sapete che questo robot ha inquietato l'intero popolo del web?