Il Giappone ha fatto un vero disastro con questo razzo

Nella giornata odierna, martedì 7 marzo 2023, l’agenzia spaziale giapponese ha distrutto intenzionalmente un razzo H3, in quanto, poco dopo il lancio, l’accensione per la seconda fase è fallita per l'ennesima volta. Tre settimane fa, l’impresa nipponica aveva già interrotto un lancio a causa di un altro problema tecnico.

È triste dare questa notizia agli appassionati degli astri e del cosmo sconfinato, i quali sui social non hanno fatto mancare il proprio supporto agli esperti del Sol Levante, in vista dell’operazione di questo martedì. Il razzo avrebbe portato nello spazio un satellite di osservazione avanzato, il cui compito è quello di monitorare il comportamento della Terra, in relazione ai disastri di varia natura, creare mappe e tenere sotto controllo l’attività militare sul pianeta, inclusi i lanci di missili, grazie a un sensore a infrarossi sperimentale realizzato dal Ministero della Difesa giapponese.

La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ha dovuto fermare gli incitamenti e gli applausi degli appassionati e dei residenti locali, nonostante sembrasse che il razzo H3 stesse lasciando correttamente il Tanegashima Space Center (nel sud del Giappone). Il dispositivo stava seguendo la sua traiettoria e il secondo stadio si è separato come previsto; tuttavia, l’accensione è fallita e JAXA ha distrutto il missile, in quanto incapace di completare la missione.

Martedì prossimo, in conferenza stampa, i funzionari renderanno pubbliche le cause del fallimento del lancio.