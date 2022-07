Il Giappone sta vivendo la sua peggiore ondata di caldo mai vista

In cinque giorni le temperature a Tokyo hanno superato i 35°C: un record che segna la peggiore serie di temperature calde dall'inizio delle misurazioni nel 1875. Persone ricoverate all'ospedale a causa di colpi di calore, infrastrutture elettriche al limite e questo è solo l'inizio.

Le temperature medie globali sono aumentate di circa 1,1 gradi Celsius dall'inizio dell'era industriale, a causa dell'attività umana e del cambiamento climatico. Tuttavia il Giappone ha visto un riscaldamento peggiore della media, con oltre 2 gradi Celsius in più. Il consumo di elettricità, inoltre, sta aumentando giorno dopo giorno a causa del consumo dell'aria condizionata.

Il governo giapponese ha annunciato che il peggio deve ancora arrivare, esortando la popolazione a ridurre gli sprechi in vista di giorni più caldi. La conformazione e la posizione della terra del Sol Levante peggiora questi eventi, ma il Giappone non è l'unico luogo a subire gli effetti del cambiamento climatico. Cupole di calore negli Stati Uniti, temperature record in Cina ed Europa, inondazioni e siccità; queste sono conseguenze che ricercatori hanno previsto tempo fa e peggioreranno sempre di più.

Ora più che mai dobbiamo agire per limitare il nostro impatto sul clima, l'unico modo per evitare gli effetti più pesanti del cambiamento climatico. Non ci sono scusanti: il 99% degli studi sostiene che la colpa sia nostra.