Il governo del Giappone vuol far lavorare gli impiegati solo 4 giorni a settimana

Il governo giapponese sta raccomandando alle aziende di consentire al proprio personale di lavorare quattro giorni alla settimana invece dei classici cinque. Il motivo? Le nuove linee guida di politica economica affermano che la manovra è stata attuata per migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata.

In questo modo il singolo lavoratore si godrebbe un lungo riposo durante ogni fine settimana. Il Giappone, infatti, è conosciuto per la famosa cultura aziendale e maniacale del lavoro, con gli impiegati di molte aziende che lavorano più di 12 ore al giorno anche a discapito della propria salute (e con straordinari non pagati).

Per questo motivo il governo sta incentivando le aziende a ridurre il carico lavorativo, migliorando la qualità della vita dei loro lavoratori. In questo modo si spera anche di affrontare il calo del tasso di natalità della nazione, poiché in questo periodo storico sempre meno persone scelgono di avere figli. Il numero di neonati è sceso ai minimi storici lo scorso anno, soprattutto anche a causa della pandemia.

Il giorno extra che potrebbe essere concesso dalle aziende, secondo quanto si legge nelle linee guida, consentirà ai lavoratori di dedicare più tempo alla cura delle famiglie o alla cura dei parenti più anziani e consentirà alle persone di uscire e spendere di più, un potenziale vantaggio per la ripresa economica del paese.

Ovviamente la scelta non è obbligatoria e saranno le aziende a decidere se attuarla o no.