Anche la giapponese Toshiba taglia le forniture ad Huawei

Toshiba, che pure è un'azienda giapponese, si aggiunge alla lista di aziende che stanno tagliando i ponti con Huawei. La conferma arriva direttamente dalla testata Nikkei, dove l'azienda si limita ad ogni modo a parlare di sospensione, aprendo quindi alla possibilità di un cambio di rotta.

Cambio di rotta che dovrà essere deciso, chiaramente, dalla Casa Bianca. In questo momento le aziende possono solo recepire in modo passivo le direttive della politica. Toshiba sta conducendo una indagine interna in questo momento, con la collaborazione del suo team di legali, per capire se le tecnologie che fino ad oggi ha fornito ad Huawei rientrino o meno all'interno del ban deciso da Trump.

Così, se l'indagine dovesse dare esito negativo, Toshiba potrebbe tornare sui suoi passi, ripristinando la collaborazione con l'azienda cinese.

Una sospensione, dunque, che ha il sapore di una misura di precauzione, onde evitare possibili sanzioni. Non abbiamo nessun dettaglio sui componenti che Toshiba forniva ad Huawei, l'ipotesi più accreditata è che si stia parlando di hard disk e altri componenti chiavi come i sistemi di calcolo e i semiconduttori.

Peraltro Toshiba ha messo le mani in avanti, specificando che la sospensione non avrà un impatto apprezzabile sui suoi bilanci.



