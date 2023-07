Il Governo Giapponese userà ChatGPT per alcune attività amministrative

Microsoft fornirà al Governo Giapponese la tecnologia alla base di ChatGPT, per utilizzarla in alcune attività amministrative. Secondo quanto appreso da Nikkei, l’IA si occuperà della creazione di bozze di risposta alle richieste giunte dai Parlamentari.

Il colosso di Redmond, per fare in modo che l’intelligenza artificiale possa gestire le informazioni riservate, ha installato alcune apparecchiature con elevata potenza di elaborazione nei suoi data center di Tokyo ed Osaka: si tratta di una prima volta dal momento che mai in precedenza una tecnologia di questo tipo era stata implementata per tali compiti in Asia.

Alcuni rappresentanti del Parito Liberaldemocratico incontreranno Microsoft già nella giornata di oggi per finalizzare l’accordo. Dai dettagli trapelati è emerso che Microsoft fornirà GPT-4, oltre che la tecnologia AI sviluppata da Meta con cui Microsoft ha collaborato. Inizialmente l’agenzia digitale giapponese spenderà poco più di 2 milioni di Dollari, e la renderà disponibile anche ad alcuni ministeri.

Inizialmente però il sistema verrà utilizzato in via sperimentale ed i test partiranno in autunno per preparare verbali, creare bozze di risposta alle interrogazioni parlamentari ed effettuare analisi delle statistiche governative. Sostanzialmente quindi ChatGPT sarà un tool che mirerà a facilitare le attività parlamentari.

L’IA dovrà però apprendere una grande quantità d’informazioni e sullo spostamento di tali informazioni fuori dal Giappone sono stati sollevate non poche polemiche. I data center presenti nella nazione però faciliteranno il compito alle aziende giapponesi che gestiscono informazioni amministrative. Ad aprile, ill LDP ha affermato che l'uso dell'IA generativa "può portare benefici sociali incommensurabili dal punto di vista del miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi amministrativi".

Nelle scorse ore, intanto, l’app di ChatGPT ha debuttato anche su Android ma non ancora in Italia.