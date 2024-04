I giapponesi discendono da un misterioso gruppo non identificato

I giapponesi discendono in gran parte da tre gruppi ancestrali, suggerisce un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science Advances. La particolarità? Riusciamo ad identificarne solo due...

Dopo aver recentemente visto come nel 2351 in Giappone tutti avranno lo stesso cognome, questa volta in una delle più grandi analisi non europee nel suo genere, gli scienziati hanno sequenziato il DNA di oltre 3.200 giapponesi in sette regioni del paese: dalle montagne innevate di Hokkaido a nord, fino alle coste subtropicali di Okinawa.

I ricercatori hanno raccolto dati genetici insieme alle informazioni cliniche rilevanti, in un nuovo (immenso) database chiamato Japanese Encyclopedia of Whole-Genome/Exome Sequencing Library (JEWEL). I risultati sono decisamente chiari.

Il team ha scoperto che i giapponesi moderni discendono principalmente da tre gruppi ancestrali: cacciatori-raccoglitori neolitici Jomon; un gruppo ritenuto essere gli antichi predecessori dei cinesi Han; e un gruppo non identificato in qualche modo legato all'Asia nordorientale.

La nuova analisi ha anche rivelato ben 42 parti di DNA che i giapponesi hanno ereditato dai Neanderthal e due dai Denisovani che potrebbero essere collegate a tratti complessi, ovvero quelli codificati da più geni. Tutto ciò, è probabilmente il risultato di precedenti eventi di incrocio tra questi antichi gruppi e il primo Homo sapiens, scrivono gli autori nell'articolo. Sfortunatamente però, tali geni non portano notizie positive.

Gli autori hanno infatti scoperto che il DNA di derivazione denisovana all’interno di un gene chiamato NKX6-1 è associato allo sviluppo del diabete di tipo 2. Contemporaneamente, all’interno del gene POLR3E ci sono le informazioni legate all’altezza.

In definitiva, ben undici sequenze di DNA derivate dall’uomo di Neanderthal sono risultate associate a sette malattie, tra cui il diabete di tipo 2, la malattia coronarica, il cancro alla prostata e il disturbo infiammatorio dell’artrite reumatoide.

"Questo set di dati genetici completo ci consente di approfondire territori inesplorati riguardanti la popolazione e la genetica medica della popolazione giapponese", affermano gli stessi autori. Ma quali conseguenza potrebbero esserci?

Queste scoperte potrebbero portare allo sviluppo di una medicina personalizzata, atta a "mitigare" gli effetti dei geni specifici per singola patologia. Ad esempio, il team ha identificato mutazioni genetiche che portano a diverse condizioni di salute, tra cui attacchi di cuore, insufficienza renale e ipertensione.

Se da una parte il Giappone continua la sua avventura lunare, dall’altra ha appena iniziato a comprendere qualche tassello in più sul suo passato, che inevitabilmente modificherà il suo futuro!

