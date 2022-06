I giapponesi hanno trovato la versione 'Super Sayan' del pianeta Terra

C'è un nuovo elemento di interesse nel nostro sistema solare, dopo che gli astronomi giapponesi hanno scoperto una "super-terra" che potrebbe essere abbastanza vicina alla sua stella da essere ospitale.

Come riporta ScienceAlert, l'esopianeta superterrestre ha quattro volte la massa della Terra. È stato scoperto dal telescopio Subaru al National Astronomical Observatory of Japan alle Hawaii e non può essere visto ad occhio nudo.

Può essere trovato intorno a una nana rossa chiamata Ross 508 e si trova a una distanza relativamente breve di 36,5 anni luce. L'esopianeta è stato chiamato Ross 508 b per la vicinanza alla nana rossa, che orbita ogni 10,75 giorni.

Mentre ulteriori dettagli su Ross 508 b sono ancora in attesa di essere scoperti, sappiamo finora che ha un timer di radiazione incidente 1,4 maggiore della Terra. Si prevede inoltre che abbia una composizione rocciosa piuttosto che gassosa.

Nella nostra galassia sono stati scoperti più di 5.000 esopianeti e alcuni potrebbero ospitare la vita, con esperti che stimano che altri miliardi non sono stati ancora scoperti.

Le super-terre sono stati alcuni degli oggetti più discussi nel sistema solare negli ultimi tempi, e ora è stato riferito che il telescopio spaziale James Webb esaminerà due caldi pianeti super-terrestri, uno con oceani fatti interamente di lava.

La Nasa ha annunciato che la ricerca si concentrerà su due mondi rocciosi: il 55 Cancri e ricoperto di lava e l'airless LHS 3844 b.

Studiarli potrebbe aiutare gli scienziati a capire com'era la Terra primordiale e forse fornire nuove intuizioni sull'esplorazione di mondi estranei.

Il nuovo mondo si chiama Gliese 486b e viene chiamato super-Terra perché è solido e roccioso come il nostro mondo, ma molto più grande.