Fare giardinaggio due volte alla settimana fa bene alla salute: lo dice la scienza

Secondo un nuovo studio le persone che praticano giardinaggio più frequentemente hanno un livello di benessere mentale e fisico nettamente superiore agli altri.

La ricerca dice anche che le persone che si concedono giornalmente una sessione di giardinaggio hanno un livello di benessere superiore del 6,6% e un livello di stress inferiore del 4,2% rispetto alle persone, che invece, non hanno nulla a che fare con questo hobby.

"Questa è la prima volta che la dose-risposta al giardinaggio è stata testata scientificamente, e le prove suggeriscono in modo schiacciante che più spesso farai giardinaggio, maggiori saranno i benefici che avrai sulla tua salute" ha così detto la dottoressa Lauriane Chalmin della Royal Horticultural Society. "E in effetti il giardinaggio, ogni giorno, ha lo stesso impatto sul benessere personale che avrebbe andare in bicicletta, correre o fare attività fisica regolarmente."

Secondo lo studio durante il giardinaggio il nostro cervello è piacevolmente distratto dalla natura che circonda la persona. In questo modo è possibile spostare l'attenzione sulla bellezza, sulla cura della natura, piuttosto che concentrarsi sul proprio stress e su noi stessi. "Ripristiniamo le nostre menti e riduciamo i sentimenti negativi" ha aggiunto.

Il giardinaggio frequente, preferibilmente ogni giorno ma basterebbe occuparsi del proprio giardino o orto anche solo due o tre volte alla settimana, ha effettivamente dimostrato benefici per la salute, sebbene fosse evidente che il motivo che spingeva le persone ad impiegare il proprio tempo in questo adorabile hobby non era tanto motivato da preoccupazione per la propria salute quanto per il diretto piacere che si riceve dal farlo.

La ricerca ha dimostrato che anche soltanto osservare un bel panorama verde, con fiori e piante, può provocare del vero e proprio piacere fisico, persino il solo possedere un giardino privato aiuta a ridurre i livelli di stress.

"Il giardinaggio è come un esercizio senza sforzo, perché non ti sembra faticoso come andare in palestra, ma in qualche modo possiamo spendere quantità simili di energia facendolo" ha aggiunto la dottoressa.