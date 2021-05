Il giardinaggio idroponico è la nuova frontiera del fai da te

Durante l'ultimo anno c'è stato un incremento sostanziale di "pollici verdi". Con l'impossibilità di uscire di casa, e la paura che eventuali interruzioni della catena di approvvigionamento alimentare comportasse una carenza di beni primari, sempre più persone hanno iniziato a piantare orti per coltivare il proprio cibo.

Orti urbani, coltivazioni verticali, produzioni condominiali, ci si è riscoperti tutti orticultori, ma con tutte le difficoltà che purtroppo una coltura naturale comporta, come parassiti e turni stagionali. Ed è per questo motivo che il giardinaggio idroponico ha iniziato a prendere sempre più piede.

Coltivare qualcosa in modo idroponico infatti, significa coltivare senza suolo. Per lungo tempo è sempre stato associato alla semplice coltivazione dell'erba, ma sono ormai anni che sistemi come RiseGardens ed AeroGardens offrono a tutti un modo innovativo ed elegante per coltivare prodotti come peperoni, insalata e pomodori nelle mura domestiche.

Tutto ciò di cui necessita un sistema di coltivazione idroponica è solo un contenitore per l'acqua, le sostanze nutritive ed una lampada a led per la crescita indoor, nessun sistema complesso o eccessivamente costoso quindi, garantendo comunque una crescita rapida ed impeccabile.

Molti kit che si possono trovare sul mercato puntano anche all'estetica, per rendere la coltivazione non solo utile e funzionale, ma anche visivamente gradevole, pensati per essere quasi degli oggetti d'arredo e di stile. I sistemi idroponici possono essere sia orizzontali che verticali, in base alle esigenze del singolo, con letti di fioriere in cui vengono posti i baccelli da far crescere, una pompa per fornire acqua e sostanze nutritive ai semi ed infine la lampada led per imitare la funzione del Sole.

I moderni sistemi quindi non sono più come quelli di una volta, i produttori sono sempre più intenzionati a progettare strutture con cui decorare casa, con impianti per ogni tipo di abitazione e di spazio, nella speranza che anche dopo il lockdown questa pratica fai da te venga sempre più utilizzata.