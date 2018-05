Gibson: ufficiale il fallimento, ma non smetterà di produrre le leggendarie chitarre rock

La notizia, riportata già qualche settimana fa su queste pagine era nell'aria, ma adesso è diventata ufficiale: Gibson, uno dei marchi di chitarre più popolari al mondo, utilizzate da leggende del rock del calibro di Jmmy Page, Slash e Dave Grohl, ha ufficialmente dichiarato bancarotta.

La società infatti ha fatto ricorso all'articolo 11 del Codice Fallimentare degli Stati Uniti, attraverso cui i debitori potranno ottenere agevolazioni per ripagare i debiti.

Attenzione però, Gibson ha voluto precisare che non chiuderà i battenti, tanto meno smetterà di produrre le iconiche chitarre elettriche. La compagnia riorganizzerà profondamente l'assetto societario, eliminando tutte quelle divisioni definite "superflue", ad esempio quella che produce cuffie, casse ed altri accessori.

Più che una chiusura, per Gibson si tratterà di un ritorno alle origini, dal momento che si concentrerà esclusivamente su quello che per decenni è stato il core business: le chitarre elettriche utilizzate dai chitarristi più famosi del rock.

I debitori da adesso controlleranno la società, e rileveranno anche le quote dell'amministratore delegato Henry Juszkiewitz, il quale detiene il 39 per cento dal 1986, anno in cui la acquistò.

I debiti di Gibson solo salatissimi: si parla di 150 milioni di Dollari, ma secondo CNN e Bloomberg potrebbero anche arrivare a 500 milioni. Con alcuni creditori negli ultimi tempi è stato trovato un accordo per restituire solo il 69 per cento, attraverso un piano previsto proprio dal Codice di Procedura Fallimentare.

Sulla graticola è finito il CEO ed alcuni investimenti definiti azzardati, come l'acquisto della divisione audio di Philips nel 2014 per 135 milioni di Dollari. Un'operazione che di fatto è stata messa da parte, dal momento che Gibson non produrrà più alcun tipo di componente a marchio Philips, mentre manterrà la divisione che si occupa di produzione e progettazione di casse professionali.