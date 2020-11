Giga gratis per la didattica a distanza: la novità di TIM, Vodafone e WindTre

Vodafone, TIM e WindTre hanno accolto favorevolmente l'appello lanciato dal Governo ed hanno annunciato che forniranno traffico gratuito per la didattica a distanza. La novità è stata annunciata nella serata di ieri, ed impatterà milioni di studenti che sono costretti a studiare da casa a causa del lockdown.

Sostanzialmente, quindi, sarà possibile utilizzare gli smartphone come hotspot per accedere alle principali piattaforme di didattica a distanza, senza consumare i gigabyte inclusi nella promozione.

Il via libera è stato ottenuto dopo l'invito arrivato dal Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e per l'Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione, Paola Pisano.

Inizialmente erano stati chiesti degli incentivi per agevolare i ragazzi che sono costretti a seguire da remoto, ma TIM, Vodafone e WindTre hanno scelto un'altra via: escludere le piattaforme ed applicazioni per la dad da quelle che consumano i gigabyte inclusi negli abbonamenti. A tal proposito è doveroso sottolineare che TIM già da qualche mese ha lanciato un'opzione simile.

"Quando si affronta un'emergenza come quella che stiamo vivendo serve davvero il sostegno di tutti. Da marzo ad oggi lo Stato ha già investito oltre 400 milioni per il digitale a scuola. Iniziative come questa rafforzano l'impegno per supportare studentesse e studenti. Ringrazio chi ha aderito al progetto" ha affermato Lucia Azzolina, a cui ha fatto eco il ministro Bonetti, secondo cui "l'impatto, anche economico, della didattica a distanza sulle famiglie, già pesantemente provate dalle conseguenze della pandemia è un nodo a cui le istituzioni devono una risposta fatta di soluzioni concrete. La sinergia raggiunta oggi con le società di telecomunicazioni è un passo che guarda in special modo alle situazioni familiari di maggiore disagio, che sono quelle più gravemente esposte al rischio di esclusione sociale e di povertà educativa".

Questa novità si aggiunge al bonus PC ed internet da 500 Euro, che è disponibile da qualche giorno e che ha l'obiettivo di facilitare l'accesso alla DAD.