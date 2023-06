Gigabyte: alcune schede video iniziano a spaccarsi, letteralmente

Se gli allarmi sui cavi delle RTX 4090 che si scioglievano sembrano rientrati ormai del tutto, arrivano nuove preoccupanti novità dal settore hardware, con alcune schede video che parrebbero creparsi in maniera del tutto spontanea.

Il primo a segnalare la questione è stato Louis Rossmann, ma anche diversi youtuber specializzati in hardware hanno rilanciato il problema, che sembrerebbe limitato ad alcune unità di RTX Serie 30 e RTX Serie 40 prodotte da Gigabyte. A quanto pare, le schede sarebbero accomunate da un problema all'altezza di una delle rientranze dell'attacco PCI Express dove, esattamente all'angolo, si verrebbe a creare una crepa più o meno grave a seconda della posizione esatta e della sua ampiezza: nei casi in cui la crepa fosse abbastanza vicina e lunga da coinvolgere linee di comunicazione, allora il problema potrebbe essere piuttosto serio.

Nonostante tutto, la community si è mossa nella giusta direzione, mostrando come sia possibile ripristinare la scheda al suo corretto funzionamento. Esistono già tutorial specifici per riparare eventuali linee interrotte, ma ricordiamo che si tratta di hardware particolarmente delicato e che mani non esperte potrebbero facilmente peggiorare la situazione se non renderla del tutto irrecuperabile.

Nel frattempo, ecco come MSI ha risolto il problema dei cavi della RTX 4090, semplicemente cambiandogli colore!