Gigabyte Aorus, ecco i nuovi monitor Aorus per PS5 e Xbox Series X con HDMI 2.1

Tempi di risposta eccezionalmente bassi, altissima frequenza di aggiornamento, risoluzione 4K e HDMI 2.1. Ecco la risposta di Aorus alla domanda dei tantissimi utenti in attesa di monitor pensati per la Next-Gen.

Particolarmente attiva nel campo dell'hardware, come tanti altri produttori anche Gigabyte ha dimostrato anche di saper produrre periferiche di fascia alta ed elevata qualità costruttiva, soprattutto nella linea Aorus.

I nuovi monitor Aorus 4K ne sono uno splendido esempio. I modelli di nuova generazione sono tre, Aorus FI32U, FV43U e FO48U, caratterizzati da pannelli con risoluzione 2160p e Refresh Rate a 120Hz.

Pensati per questa generazione, Gigabyte afferma che i nuovi monitor sono stati progettati per ottenere "il massimo dalle console next-gen", manifestando dunque l'intento di mirare a questo particolare settore con delle caratteristiche che li rendono in qualche modo ideali per il gaming a 120 frame su PS5 e Xbox Serie X.

Fra le altre caratteristiche che li rendono adatti al gaming su console, la compatibilità con lo standard HDMI 2.1, interfaccia che permette di visualizzare contenuti in 4K/120Hz e 8K/60Hz.

Gli Aorus 4K presentano inoltre la certificazione VESA DisplayHDR 1000, la tecnologia IPS Super Speed per ottenere il massimo della nitidezza anche ad alta frequenza di aggiornamento, oltre a una serie di ottimizzazioni proprietarie pensate per il gaming, fra cui lo stabilizzatore di mira, un bilanciamento certosino dei neri e l'Active Noise Cancelation.

I tre modelli, come anche il nome stesso suggerisce, differiranno per dimensioni. Si potrà dunque scegliere fra la soluzione più piccola da 32 pollici, una variante intermedia da 43 e infine un pannello OLED da 48 pollici.

