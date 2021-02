GIGABYTE, in arrivo un nuovo dissipatore AIO Aorus a liquido con display

GIGABYTE con la sua linea Aorus ha sempre prestato un occhio di riguardo al fattore estetico e con la Aorus RTX 3090 non ha certo fatto eccezione. In questo contesto si inserisce anche la nuova linea di dissipatori AIO Aorus Waterforce X.

Con un forte orientamento verso l'estetica e diverse taglie a disposizione, i nuovi AIO della GIGABYTE promettono anche un'ottima capacità di dissipazione del calore, anche per build particolarmente esigenti.

Disponibili in tre dimensioni, con radiatore da 240, 280 e 360 mm, i nuovi AIO Aorus Waterforce X introducono una nuova pompa ad alte prestazioni e controllo della velocità delle ventole e del flusso, tubi da 7.8 mm di diametro per un aumento del 37% del flusso e ventole RGB appositamente progettate con lubrificante al grafene.

La novità senza dubbio più evidente è il display posto in cima al waterblock, un pannello LCD con diverse modalità di utilizzo: Enthusiast Mode, Function Mode, Text Custom Mode e Image Custom Mode. Possibile anche ruotare fisicamente fino a 330 gradi il display, per portarlo sempre in piano.

Aggiunto anche uno slot MicroSD per espandere la capacità di archiviazione dei contenuti multimediali che si vogliono riprodurre sul mini-display.

GIGABYTE promette una riduzione della rumorosità senza sacrificare le prestazioni di dissipazione e compatibilità con socket Intel e AMD.

Se siete alla ricerca di un nuovo dissipatore, la soluzione di GIGABYTE potrebbe essere un'interessante aggiunta alle nostre build, soprattutto se abbiamo già altri prodotti dell'ecosistema RGB Fusion 2.0. Se invece siete ancora indecisi sul tipo di dissipazione da adottare nel vostro sistema, vi consigliamo il nostro approfondimento sui sistemi di raffreddamento ad aria e a liquido.