Gigabyte si lascia sfuggire le NVIDIA RTX 3080 Ti da 20GB ed RTX 3060 da 12 Gb

Mentre si inizia a parlare della NVIDIA RTX 4090, che secondo le indiscrezioni potrebbe essere il doppio più potente della RTX 3090, arriva una prima "conferma ufficiale" sulle nuove NVIDIA RTX 3080 Ti 20 Gb ed RTX 3060 12 Gb. A scovare il leak il portale specializzato Videocardz.

Come si può vedere attraverso la tabella presente in calce, Gigabyte ha di fatto confermato le due nuove varianti delle schede grafiche in questione.

Secondo l'elenco, Gigabyte starebbe preparando complessivamente dodici modelli personalizzati, che saranno caratterizzate anche dal raffreddamento ad acqua ed un altro tipo di design.

La scheda grafica GeForce RTX 3060 da 12 gigabyte avrà almeno cinque varianti, tutte con design non Aorus.

Altri dettagli diffusi da Kopite7kimi suggeriscono che la GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition includerà il design PCB PG133-SKU15 ed il core grafico GA102-250-KDA1, accompagnata da 20 gigabyte di memoria GDDR6X.

La GeForce RTX 3060 invece dovrebbe includere la GPU GA106-400 con 3840 core FP32 e 30 unità SM. La scheda grafica utilizzerà la SKU PG190.

La presentazione ufficiale della GeForce RTX 3080 Ti da 20 gigabyte ed RTX 3060 sarebbe ormai prossima: si parla di febbraio per la prima e gennaio 2021 per la seconda. Ovviamente vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni.