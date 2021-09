Esiste una GeForce RTX 3080 Ti da 20 GB: Gigabyte l'ha messa in vendita!

Dopo mesi di rumor e una fugace apparizione su un sito di benchmark russo, parrebbe confermata l'esistenza di alcune schede grafiche Nvidia GeForce RTX 3080 Ti prodotte da Gigabyte e con una VRAM da ben 20 GB, che sarebbero persino già in commercio.

Si tratterebbe di modelli pensati per i consumatori e prodotti da Gigabyte, in particolare del modello Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC, che si trova attualmente alla sua nona revisione e vanta una memoria da 20 GB di GDDR6X. Il nuovo modello si pone come un’alternativa valida sia alla precedente revisione della scheda grafica, che aveva una memoria di “soli” 12 GB di GDDR6X, sia ad altre schede da 20 GB di VRAM, come la AORUS Xtreme e la AORUS Master, il cui prezzo però è di gran lunga maggiore rispetto a quello di una comune scheda grafica da gaming.

La nuova scheda grafica di Gigabyte, inoltre, sarebbe perfetta per il mining di criptovalute, perché prodotta prima dell’introduzione dei chip Ampere LHR, che svolgono la funzione di “blocco” del mining in molte altre schede video: è invece confermato che la GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC riuscirebbe ad eseguire gli algoritmi di mining a velocità molto elevate senza alcun problema, arrivando al 150% della velocità di una RTX 3080 Ti attualmente in commercio. Si tratta di una differenza sostanziale con gli altri modelli della stessa scheda video: sia le RTX 3080 Ti che le RTX 3070 Ti in commercio hanno infatti un limitatore di hash rate che le rende poco efficienti nel mining di criptovalute come Ethereum.

La Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC sarebbe già disponibile presso alcuni rivenditori, anche se non in Italia: non abbiamo ancora idea del prezzo, anche se possiamo ipotizzare che sia maggiore di quello, già piuttosto elevato, di una RTX 3080 Ti già in commercio. Va tuttavia ricordato che la disponibilità di queste schede video è molto limitata per via del costo elevato e per la generale scarsità di semiconduttori, quindi reperirne una sarà pressoché impossibile per molti appassionati.