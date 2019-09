GIGABYTE presenta il nuovo monitor AORUS CV27Q Tactical Gaming

GIGABYTE, il famoso produttore di motherboard e schede grafiche, ha annunciato un monitor curvo dedicato al gaming, l’AORUS CV27Q Tactical Gaming Monitor. Il display da 27 pollici supporter√† una risoluzione QHD (2560x1440) con un rapporto di 16:9.

Il monitor avrà una curvatura di 1500R e introdurrà una nuova tecnologia, il Black Equalizer 2.0, in grado di suddividere il display in 1.296 microaree che saranno regolate individualmente. Una soluzione utile in game che può portare vantaggi anche nella visione di film. Tornerà anche l’Active Noise Cancelling (ANC) in versione 2.0, capace di eliminare i rumori di fondo fino a 120 dB di segnale (SNR) e supporterà cuffie con impedenza fino a 600 ohm.

AORUS CV27Q ha una latenza di 1ms (MPRT) e un refresh rate di 165 Hz, con un pannello a 8 bit che copre il 90% della gamma DCI-P3 e pieno supporto ad AMD Radeon FreeSync 2 HDR. Il tutto sostenuto da una base orientabile in metallo e una scocca ornata da due strisce LED RGB.

La connettività sarà garantita da due ingressi HDMI, due porte USB 3.0 e una DisplayPort 1.4. Prezzo e disponibilità non sono ancora noti. Intanto AMD, con l’ultima versione dei driver RADEON, ha introdotto la nuova tecnologia Radeon Image Sharpening.