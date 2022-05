Gigabyte, problemi alle PCIe 4.0, ritirate schede madri Z690: ecco quali

Gigabyte ha iniziato a richiamare delle schede madri per CPU Intel di dodicesima generazione per via di alcune problematiche legate alle linee PCI Express 4.0. In particolare, come si evince dalla comunicazione diramata dal produttore, si tratterebbe di "casi di instabilità ed errori WHEA".

Le schede finite nell'occhio del ciclone sono i modelli Z690I Aorus Ultra, vale a dire una proposta Premium per la piattaforma Z690, di cui abbiamo parlato nel nostro speciale sulla presentazione di Intel Alder Lake, per il segmento mini-ITX o SFF. Stando al resto del comunicato, l'azienda offre la sostituzione delle componenti coinvolte dal problema pur ribadendo che, impostando dal BIOS la piattaforma su PCI Express 3.0, il problema scomparirebbe.

Gli utenti coinvolti possono richiedere la sostituzione tramite l'apposito form presente sul sito ufficiale di Gigabyte e riceveranno in cambio una Aorus Ultra Plus, modelli affini o il rimborso completo.

La buona notizia è che la campagna verrà applicata a macchia d'olio sia per i modelli DDR4 che per quelli che adottano il nuovo standard DDR5, come spiega Gigabyte: "il programma speciale sarà applicato a tutti gli utenti che hanno già acquistato una Z690I Aorus Ultra DDR4 o una Z690I Aorus Ultra DDR5 da rivenditori terzi. Anche gli utenti che hanno già provveduto ad avviare la procedura RMA sono eligibili".

Ricordiamo che, dal lancio della dodicesima generazione, abbiamo avuto modo di mettere sotto torchio alcuni dei modelli di punta della lineup, tra cui l'iniziale flagship e il best-buy in contemporanea nella nostra recensione di Intel Core i9-12900K e 12600K.