Gigabyte si fa sfuggire una lista di RAM a 7000 MHz: lancio previsto a inizio 2022?

Dopo l'annuncio della data di uscita delle CPU Intel Alder Lake e delle schede madri Z690, diversi produttori di RAM si stanno preparando a una stagione di novità per il mercato. Ad esempio, di recente Kingston ha annunciato le RAM FURY Beast DDR5 con velocità di 4800 MHz: queste ultime, però, potrebbero presto essere superate dalle RAM a 7000 MHz.

La scorsa settimana, infatti, Gigabyte ha anticipato l'esistenza di molte RAM DDR5-7000 pubblicando una lista delle memorie supportate dalla sua nuova scheda madre, la Z690 Aorus Tachyon. Nelle ultime ore, poi, importanti produttori come G.Skill hanno confermato di essere riusciti a ottenere una velocità di 7000 MHz sulle proprie RAM anche senza utilizzare metodi di raffreddamento liquido. In particolare, i risultati ottenuti da G.Skill utilizzando la RAM Trident Z5 sono visibili nell'immagine in calce.

A quanto pare, dunque, diversi moduli che supportano l'overclock a 7000 MHz sono in arrivo sul mercato da parte di molti produttori, anche se l'utilizzo delle RAM a una velocità simile richiederà alcune cautele, tanto che alcune aziende invitano i propri fan a non esagerare nell'overclock delle memorie. Nella lista rilasciata da Gigabyte viene comunque fatto riferimento a moduli di memoria a 7000 MHz da 16 GB di Adata, G.Skill, TeamGroup e AORUS, quest'ultimo un brand proprietario della stessa Gigabyte.

Tutti i moduli saranno basati su dei chip Samsung, ma finora nessuna compagnia ha ufficializzato la loro commercializzazione. Probabilmente, dunque, il loro lancio non avverrà nel brevissimo temine: le nuove memorie, infatti, potrebbero arrivare sugli scaffali dei negozi nei primi mesi del 2022.