Gigabyte smentisce: no, non ci saranno nuovi Ryzen nel 2023

Ricordate i rumor su una nuova generazione di Ryzen nel 2023 emersi da un comunicato stampa ufficiale di Gigabyte? Ebbene, sono finalmente arrivate le dichiarazioni del produttore, che di fatto chiude a questa possibilità.

Prima di tutto, un passo indietro. Il "leak", se così vogliamo chiamarlo, è uscito fuori durante la presentazioni delle workstation E133-C10 e R133-C10. In quella sede, il produttore spiegò che tali macchine sarebbero state compatibili in ottica upgrade con una presunta nuova generazione di Ryzen in arrivo entro la fine del 2023.

In molti hanno da subito messo in dubbio tale dichiarazione e la stessa azienda ci ha tenuto a specificare che si è trattato di un errore di formulazione, ribadendo che Gigabyte "non sa quando verranno lanciati i successori dei Ryzen 7000".

Anche il comunicato di presentazione delle workstation è stato aggiornato e attualmente si può leggere che "la prossima generazione di processori desktop AMD Ryzen sarà supportata su questa piattaforma AM5" invece di "La nuova generazione di processori desktop AMD Ryzen che uscirà più tardi nel corso dell'anno sarà supportata su questa piattaforma AM5", mettendo la parola fine all'intera questione.

Nel frattempo, ricordiamo che nel corso della GDC 2023 AMD è tornata a parlare di FSR3, il rivale del DLSS3 che probabilmente punterà tutto sull'interpolazione per aumentare il framerate.