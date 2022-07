GIGABYTE svela monitor da gaming AORUS S55U 4K da 55 pollici, ha OS Android!

A inizio giugno 2022 GIGABYTE ha sorpreso tutti con il mini PC AORUS Model S, compatto e dotato di RTX 3070. In queste ore, invece, la stessa azienda ha deciso di ampliare il portfolio di monitor da gaming con il modello AORUS S55U 4K da 55 pollici dotato di sistema operativo Android.

Qualcuno potrebbe chiamarlo anche televisore ma cadrebbe in errore, dato che l’azienda taiwanese lo ha chiaramente concepito come un monitor da gaming la cui diagonale è gigantesca ma in cui mancano funzionalità chiave come, in Italia, il DVB-T2 per il digitale terrestre. Di conseguenza può diventare sì il sostituto del televisore se non si vogliono guardare i canali nazionali tradizionali e si predilige lo streaming di Netflix, YouTube e altre piattaforme, ma resta un dispositivo pensato principalmente per i videogiochi.

Il pannello in sé è Ultra HD 4K da 54,6 pollici per l’esattezza, con tecnologia Quantum-Dot, supporto all’HDR, copertura DCI-P3 del 96% e luminosità di picco a 1.500 nit, mentre la frequenza di aggiornamento arriva a 120Hz e il tempo di risposta GtG a 2-5 millisecondi. Non mancano poi la Auto Low Latency Mode (ALLM) e il supporto a AMD FreeSync Premium. Sul fronte audio troviamo quindi due altoparlanti con certificazione Dolby Atmos e, infine, lato connettività abbiamo due porte HDMI 2.1 e due 2.0, tre porte USB, WiFi AC, Bluetooth, porta LAN e jack audio.

Al momento il monitor AORUS S55U è presente sul sito ufficiale GIGABYTE ma non abbiamo ancora una data di rilascio e un prezzo di listino per riferimento; non aspettatevi però cifre particolarmente accessibili.

Giusto di recente abbiamo invece provato il TV LG C2 come monitor da gaming, con la sua possente diagonale pari a 42 pollici.