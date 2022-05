GIGABYTE, è ufficiale: tutti i dissipatori sono compatibili con AM5 e Ryzen 7000

Dopo l'annuncio di Noctua sul socket AM5, anche GIGABYTE condivide i dettagli sui suoi dissipatori attualmente in commercio che saranno in grado di supportare le piattaforme AMD di nuova generazione.

Il produttore ha, infatti, confermato che pressoché tutti i suoi dissipatori a liquido AIO (AllInOne) saranno perfettamente compatibili con i nuovi socket. Nello specifico, si parla dei modelli Aorus Waterforce e Waterforce X, oltre agli Aorus Liquid Cooler e al dissipatore ad aria ATC800.

Curiosamente, dal comunicato ufficiale si evince che non solo i modelli di nuova produzione bensì anche quelli precedentemente acquistati saranno compatibili: "chi ha già acquistato dissipatori GIGABYTE ad aria o liquido con supporto multiplo, non dovrà apportare alcun cambiamento per la compatibilità con la nuova piattaforma".

Ricordiamo che, con l'imminente arrivo sul mercato dei processori AMD Ryzen Serie 7000, il team rosso compirà un passo storico: il passaggio da PGA a LGA in termini di interfaccia del socket comporterà un cambio epocale sia in termini di form factor delle CPU ma anche sulle schede madri in grado di ospitarli.

Le notizie in merito si sono rincorse per mesi, sfociate poi, con il Computex 2022, con il reveal dei primi modelli di Asus e MSI con chipset X670E, grazie ai quali abbiamo avuto anche modo di osservare ancora più da vicino l'aspetto del leggendario socket AM5 LGA 1718.