Il gigante dimenticato: ecco la vita dell'uomo più alto mai esistito nella storia umana

La fantasia umana è foriera di esseri mitici, inducendoci a considerare semplici fossili come creature leggendarie. Tra i più famosi troviamo i giganti, esseri dall’imponente mole e capisaldi di ogni mito. Eppure questi ultimi non abitano solo le leggende. Oggi, infatti, scopriremo la storia di Robert Wadlow: l’uomo più alto mai esistito.

Tutti noi, appassionati o meno del genere fantasy o cultori della mitologia, sappiamo esattamente cosa siano i giganti. Si tratta di esseri di dimensioni titaniche dalle fattezze antropomorfe, che popolano miti e leggende di ogni cultura e popolazione.

Passando dall’ingenuo Polifemo, al biblico Golia, fino a giungere all’abitante delle nuvole nella fiaba di “Jack e il fagiolo magico”, per concludere con il gigante primordiale Ymir della cultura norrena, che con le sue membra creò la terra, i riferimenti a questi esseri sono molteplici e presenti nelle iconografie di tutto il mondo.

Ma cosa pensereste se vi dicessimo che non tutti i "giganti" sono leggenda?

Uno di questi è vissuto tra gli esseri umani all’inizio del ‘900 ed era conosciuto con il nome di Robert Pershing Wadlow. Il giovane, noto con l’appellativo di “Gigante dell’Illinois”, pur avendo una breve vita, conclusasi ad appena 22 anni, possedeva una caratteristica diversa da chiunque lo circondasse.

Era alto, molto alto. Le ultime misurazioni effettuate, poco tempo prima della sua tragica e precoce morte, evidenziarono un’altezza di ben 2,72 m. Una tale mole permise al prestigioso Guinness World Record di attestarlo come “L'uomo più alto mai esistito”.

Alla sua nascita, nel 1918, nulla di anormale sembrava caratterizzare il neonato. Nacque, infatti, con altezza e peso normalissime per un nascituro, attestate sui 51 cm e i 4 Kg. Dopo qualche mese dalla nascita, però, cominciarono a manifestarsi le prime avvisaglie di qualcosa di straordinario.

Ad appena 11 mesi, Robert era alto oltre 1 m. A 5 anni indossava indumenti destinati ad un adolescente e a 7 anni possedeva l’altezza media di un uomo adulto, circa 1,80 m. La soglia dei due metri venne abbattuta dal giovane ad appena 11 anni, con un’altezza di 2,11 m.

La crescita straordinaria di Robert non accennava ad arrestarsi, attestandosi su una media di circa 10 cm all’anno, fino al momento della sua morte, avvenuta il 15 Luglio del 1940 a causa di un’infezione alla caviglia procuratagli da un difetto di montaggio di un tutore degli arti inferiori.

L’altezza prodigiosa del giovane, secondo analisi mediche effettuate al tempo, era adducibile ad una patologia iperplasica della ghiandola pituitaria che induceva un’iperproduzione di ormone della crescita.

Le incredibili dimensioni di Robert lo attestano come l’uomo più alto mai vissuto, ma non è tutto. A causa della sua mole, infatti, alcune sue parti anatomiche, come i piedi, erano di proporzioni gigantesche rispetto alla media. Il giovane arrivò a calzare scarpe numero 78, traducendosi in circa 50 cm di lunghezza. Ciò ha permesso di conferirgli un altro record, quello di uomo dalle scarpe più grandi di tutti i tempi.

La storia di Robert, per quanto abbia avuto un epilogo tragico, ci permette di puntare l’obiettivo sulle straordinarietà e la plasticità della biologia e sulle fenomenali doti di resilienza ed adattamento che caratterizzano la natura umana.

E se siete interessati ai “giganti dell’umanità”, vi proponiamo la storia di Adam Rainer l’unico uomo ad essere sia nano che gigante.

Di seguito potete ammirare un'immagine, raffigurante Robert al fianco del padre, che esemplifica e mostra le incredibili dimensioni del giovane.