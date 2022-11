Ecco a voi una gigantesca 'batteria di sabbia' che potrebbe tornare molto utile in futuro

Sappiamo che l'energia solare (la più economica della storia), l'eolica, idroelettriche e le altre rinnovabili sono capaci di fornire energia illimitata... nonostante la capacità mondiale di immagazzinarla stia vedendo qualche problema logistico. Da questo punto di vista la ricerca è diventata indispensabile, e c'è una nuova idea.

Stiamo parlando di una "batteria a sabbia" che immagazzina energia sotto forma di calore in un'enorme vasca di sabbia, dove trattiene l'energia in eccesso creata dal vento e dal sole, per poi essere scaricata nei momenti di bisogno. La capacità di stoccaggio è di 8 megawattora di energia, mentre può scaricare circa 200 kilowatt e immagazzinarla per mesi.

"Il compito principale è quello di essere utilizzato come un serbatoio ad alta potenza e ad alta capacità per l'energia eolica e solare in eccesso. L'energia viene immagazzinata sotto forma di calore, che può essere utilizzato per riscaldare le case o per fornire vapore caldo e calore alle industrie che spesso dipendono dai combustibili fossili", scrive Polar Night Energy (PNE) in una dichiarazione.

Tanto per esseri chiari, immagazzinare l'energia sotto forma di calore non è un'idea nuova, ma immagazzinarla nella sabbia potrebbe essere una soluzione piuttosto efficiente. Il materiale, infatti, ha un punto di ebollizione significativamente più alto e può immagazzinare molta più energia di un serbatoio d'acqua di dimensioni simili.

L'azienda PNE ha già una grande batteria del genere in una piccola città chiamata Kankaanpää nella Finlandia occidentale, dove aiuta a riscaldare le case e una piscina locale. A proposito, per restare in tema ecco a voi la batteria che funziona con due gocce d'acqua.