Gigantesca crepa si apre nel terreno in Islanda, ecco perché

A Grindavík, una tranquilla cittadina a un'ora di auto dalla capitale Reykjavík, la terra si è spaccata, creando una crepa gigantesca in mezzo la città e invia colonne di vapore minaccioso nell'aria. Questo fenomeno inquietante segue una serie di migliaia di piccoli tremori che hanno scosso la regione nell'ultima settimana.

L'Ufficio Meteorologico Islandese ha annunciato una "significativa probabilità" di un'eruzione vulcanica, portando all'evacuazione di 4.000 abitanti di Grindavík per il timore che la roccia fusa possa emergere in superficie. C'è anche la preoccupazione che una vicina centrale geotermica possa essere colpita. Le immagini aeree mostrano la crepa con alcune di queste fessure che hanno spostato edifici e strade, aumentando l'allarme tra le autorità.

La situazione è incredibilmente pericolosa e gli scienziati non sono in grado di prevedere con certezza cosa accadrà. "Crediamo che questa intrusione sia letteralmente in equilibrio, appena sotto la superficie terrestre", ha detto Matthew James Roberts, direttore della divisione di servizio e ricerca presso l'ufficio meteorologico, a Reuters. "Abbiamo questa tremenda incertezza ora. Ci sarà un'eruzione e, in tal caso, quali danni si verificheranno?"

L'area si trova tra le placche tettoniche eurasiatica e nordamericana, rendendo l'Islanda un luogo incredibilmente attivo dal punto di vista sismico. Un'eruzione vulcanica potente potrebbe gettare l'intero paese nel caos. Nel 2010, un'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull causò gravi interruzioni del traffico aereo, portando alla cancellazione di oltre 100.000 voli.

Fortunatamente, i residenti di Grindavík sono al sicuro per ora, ma la situazione rimane angosciante (c'è anche un tunnel di magma di 10 chilometri). "Non sono solo le persone di Grindavík a essere scioccate da questa situazione, ma tutta l'Islanda", ha detto un residente a Reuters.