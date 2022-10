Una gigantesca fionda ha lanciato in aria un carico della NASA ma non è finita bene

Una gigantesca fionda per lanciare nello spazio i carichi utili che richiederebbero dei costosissimi voli con dei razzi, cosa potrebbe andare storto? La startup di lancio spaziale SpinLaunch ha condotto una prova il mese scorso, ma il risultato è sicuramente discutibile.

Il test, secondo quanto è stato riportato dalla stessa startup sul canale YouTube, è stato effettuato a settembre. Il carico utile - come previsto - è poi ritornato sul nostro pianeta... ma raccoglierlo è stato più difficile del previsto, visto che per recuperarlo è stato richiesto un enorme (e impegnativo) escavatore.

Il "pacco" non doveva raggiungere lo spazio, almeno non ancora, ma doveva mostrare alla NASA la fattibilità di un "corriere" simile. Sorprendentemente, secondo il comunicato stampa di SpinLaunch, il carico utile non si è danneggiato, sia al lancio, quando è stato trasportato nell'atmosfera con una forza di 10.000 G, sia dopo che ha colpito il suolo.

La tecnologia in questione potrebbe un giorno fornire una nuova alternativa alla NASA per lanciare i satelliti nello spazio. Ovviamente ci vorrà ancora del tempo, e tante (molte!) altre prove, poiché durante l'ultima impresa il pacco è arrivato a circa 8.000 metri in alto, 3 chilometri in più dall'altitudine dove possono essere trovati gli aerei di linea.

Per raggiungere la destinazione servono ancora 92Km, il confine secondo il quale inizia lo spazio.