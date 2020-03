Una gigantesca nana bianca è il risultato della fusione di due stelle

Gli astronomi hanno trovato una nana bianca che una volta era divisa in due. Questa stella è il risultato della fusione di due oggetti avvenuta circa 1.3 miliardi di anni fa; il risultato è WDJ0551+4135, una nana bianca lontana 150 anni luce di distanza.

Questo tipo di oggetti celesti sono lo stato finale di stelle con una massa simile a quella del Sole. Quando terminano il carburante che sostiene la fusione nucleare, queste espellono il materiale esterno. Quello che rimane è un nucleo centrale composto da materia ultra-densa in cui non avviene nessuna fusione e la luminosità è data dall'emissione termica.

WDJ0551 è diversa dai suoi simili; normalmente le nane bianche non hanno un'atmosfera ricca di carbonio mentre in questo caso sono stati trovati alti livelli di questo elemento nella sua atmosfera. Ma sopratutto è molto più massiva delle normali nane bianche.

Entrambe le caratteristiche hanno lasciato perplessi gli astronomi.

Il capo della ricerca è il Dr. Mark Hollands, della University of Warwick, ed è stato pubblicato su "Nature Astronomy".

Prima di diventare una nana bianca, la stella passa per una fase di gigante rossa. Se la massa non è sufficiente per fondere il carbonio allora questo elemento e l'ossigeno si accumulano al centro. Successivamente gli strati esterni vengono espulsi e viene lasciato solo un corpo centrale; per la maggior parte delle nane bianche è composto proprio da ossigeno e carbonio.

Normalmente non è possibile vedere questo elemento perché un sottile strato di elio lo copre. Il team guidato da Mark Hollands ha analizzato la stella con tecniche spettroscopiche; hanno mostrato che l'atmosfera ha un tasso di carbonio molto alto, cosa che non dovrebbe essere possibile.

La tipica massa delle nane bianche è circa 0.6 masse solari, ma WDJ0551 è diversa perché è circa 1.14 masse solari, praticamente il doppio di una stella dello stesso tipo.

Anche la sua velocità, rispetto alla galassia, è molto alta. Tipicamente una velocità alta implica che l'oggetto sia molto anziano; tuttavia la sua età, calcolata grazie alla velocità, è molto più grande rispetto a quella calcolata misurando la sua temperatura.

"Abbiamo una composizione che non possiamo spiegare con la normale evoluzione stellare, una massa doppia rispetto alle normali nane bianche e un'età cinematica più grande di quella calcolata studiando il raffreddamento," afferma Holland. "Siamo abbastanza sicuri su come si forma una nana bianca e non dovrebbe essere così. L'unico modo in cui puoi spiegare le sue caratteristiche è che questa sia sia formata attraverso la fusione di due nane bianche."

Questo processo è probabilmente il termine di miliardi di anni di evoluzione stellare in un sistema binario. Una delle due stelle è diventata una gigante rossa prima dell'altra e l'ha assorbita nella sua atmosfera. Quando è diventata una nana bianca la distanza tra le due orbite è diventata più piccola. L'emissione di onde gravitazionali ha permesso alle stelle di avvicinarsi e fondersi.

Gli astronomi hanno predetto l'esistenza di questo fenomeno ma non era mai stato osservato prima. C'è anche un limite alla massa dell'oggetto che può formarsi; è pari a 1.4 masse solari, sopra a questo valore può esplodere come una supernova.

La fusione tra due nane bianche può spiegare molte caratteristiche: dopo l'unione il raffreddamento ricomincia, creando la disparità tra l'età calcolata grazie alla velocità e quella calcolata con la temperatura.

"In futuro saremo in grado di utilizzare una tecnica chiamata astrosismologia, per studiare la sua struttura a partire dalle sue pulsazioni stellari, che potrebbe essere una conferma indipendente del fatto che la sua origine è la fusione di due nane bianche," afferma Holland.