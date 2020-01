Una gigantesca onda di gas è stata identificata nella Via Lattea

Nel 1879, l'astronomo Benjamin Gould ha identificato un anello nel cielo, largo 3000 anni luce, formato da gas e giovani stelle. Una nuova scoperta ha gettato luce su quella che è stata chiamata la Cintura di Gould. In accordo con i dati raccolti dal satellite Gaia, questo anello è parte di una struttura molto più grande: la Radcliffe Wave.

Quest'onda, che prende il nome dal Radcliffe Institute dell'Università di Harvard, è una colossale struttura gassosa che si estende per 9.000 anni luce. La Wave il più grande ammasso della galassia e possiede moltissime culle di stelle, è una delle zone con più alta formazione stellare, ma non strana come la zona intorno a un buco nero lontano 9 miliardi di anni luce.

"Nessun astronomo si aspettava che vivessimo accanto a una gigantesca struttura gassosa, che forma il braccio locale della Via Latte," afferma Alyssa Goodman dello Smithsonian Institution. "Siamo rimasti completamente shockati quando abbiamo realizzato quanto fosse grande la Radclife Wave. L'esistenza della Wave ci forza a ripensare la struttura 3D della Via Lattea."

Il satellite Gaia è stato lanciato nel 2013, e ha raccolto dati per costruire la più accurata mappa 3D della nostra galassia. Utilizzando questa rappresentazione della Via Lattea, che è servita anche per analizzare meglio la struttura dell'intera galassia, i ricercatori hanno cercato di capire se la Cintura di Gould fosse tridimensionale o no.

Hanno utilizzato una tecnica nuovissima, basata sul colore delle stelle per mappare la concentrazione di polvere e misurare la distanza tra le culle di stelle, regioni in cui il gas collassa sotto la forza di gravità e forma nuove stelle. Guardando a fondo nei dati, gli astronomi si sono accorti che la Cintura fa parte di una serie di regioni interconnesse che formano una struttura enorme.

"Quello che abbiamo osservato è che la più grande struttura della galassia non è un anello ma un grande filamento ondulato," spiega l'astronomo Joao Alves dell'Università di Vienna.

La strana forma, ondulata, è molto strana e non è chiaro come si sia originata. "È come un increspatura dello stagno," dice Alves. Sappiamo che questo è possibile, Gaia ha già identificato delle gigantesche increspature che attraversano la Via Lattea. Il team di ricercatori non hanno avanzato ipotesi sull'origine della Radcliffe Wave, tuttavia stanno investigando sull'argomento.