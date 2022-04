Gigantesca onda di plasma dal Sole si schianta su Mercurio: gli effetti sul pianeta

Già da qualche giorno gli scienziati hanno stabilito che l’attività del Sole è in aumento e sta superando le precedenti previsioni pubblicate, e una ulteriore dimostrazione ci giunge direttamente da Mercurio, dove nelle scorse giornate si è schiantata una gigantesca onda di plasma lanciata proprio dalla stella al centro del sistema solare.

Come ripreso da Live Science, questa espulsione coronale di massa o CME è stata individuata dal lato opposto del Sole la sera dell'11 aprile e ha richiesto poco meno di un giorno per colpire Mercurio. L’onda di plasma si è quindi riversata sul pianeta più vicino alla stella causando una tempesta geomagnetica e persino spazzando via materiale dalla superficie del pianeta. Tale materiale, dunque, si sarebbe unito alla coda di Mercurio generata proprio dalla radiazione solare e dal fenomeno detto anche surface-sputtering.

Hui Zhang, professore presso il Fairbanks Geophysical Institute dell’Università dell’Alaska, ha dichiarato: “I processi sono abbastanza simili a qui sulla Terra. Le differenze principali sono le dimensioni del pianeta e Mercurio ha un campo magnetico debole e praticamente senza atmosfera”. Questi dettagli ci permettono di comprendere il suddetto fenomeno: in assenza di un campo magnetico forte come, ad esempio, quello terrestre, e data la prossimità di Mercurio alla nostra stella, risulta evidente agli esperti come il pianeta sia stato privo d’atmosfera permettendo così agli atomi di perdersi nello spazio contribuendo alla formazione della coda di materiale espulso.

Nel mentre, un’altra eruzione solare ha creato un “Canyon di fuoco” sul Sole.