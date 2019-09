Gigantesca rompighiaccio si farà intrappolare nel ghiaccio Artico in nome della scienza

Sembra quasi una freddura, ma è tutto vero: una gigantesca nave rompighiaccio, chiamata RV Polarstern, trascorrerà l'inverno nel ghiaccio dell'Oceano Artico. Il motivo? Osservare in prima persona i cambiamenti nell'Artico causati dal riscaldamento globale.

La spedizione, chiamata Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (MOSAIC), è un ambizioso progetto dal costo di 130 milioni di dollari che durerà 13 mesi. Pianificato per anni, richiederà più di 600 scienziati e personale tecnico.

La nave salperà il 20 settembre da Tromsø, una città della Norvegia settentrionale, ed entrerà nella zona dell'Artico a metà ottobre, per poi andare alla deriva attraverso quelle acque fino all'estate del prossimo anno. "La nostra è una delle navi rompighiaccio di ricerca più potenti e più capaci che esistano", afferma Markus Rex, leader della spedizione, a Live Science.

I cambiamenti climatici dell'Artico possono essere osservati usando le immagini satellitari, tuttavia, molti processi locali non sono ancora compresi del tutto. La spedizione esaminerà proprio questi processi poco chiari.

Nuovo equipaggio sarà trasportato nella Polarstern da altri rompighiaccio e da aerei che atterreranno su una pista appositamente costruita (nel ghiaccio) nelle vicinanze. Inoltre, dove il ghiaccio sarà più spesso, verranno collocati campi e strumenti scientifici, fino a 50 chilometri dalla nave. Saranno effettuate misurazioni fino a 4.000 metri di profondità sotto la superficie e ad altitudini superiori ai 35.000 metri.