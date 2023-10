Una gigantesca simulazione dell'Universo ha trovato un problema

Un gruppo di ricercatori ha realizzato la più grande e avanzata simulazione computerizzata dell'Universo, denominata S8. Questo straordinario progetto ha l'obiettivo di sfidare e, allo stesso tempo, confermare le nostre attuali conoscenze sull'Universo, mettendo in discussione alcune delle teorie più radicate e accettate dalla comunità scientifica.

Questa simulazione, frutto del lavoro del progetto FLAMINGO, ha tracciato l'evoluzione di tutti gli elementi dell'universo - materia ordinaria, materia oscura ed energia oscura - seguendo le leggi della fisica, offrendo una visione mozzafiato di galassie e ammassi di galassie che si manifestano nell'universo, alimentati dalla cosiddetta rete cosmica.

A differenza delle simulazioni precedenti che consideravano solo la materia oscura, questo nuovo lavoro tiene conto anche della materia ordinaria, un passo avanti significativo nel campo della cosmologia. Il dilemma principale che questa simulazione cerca di affrontare è la discrepanza esistente nelle osservazioni cosmologiche attuali riguardo alla distribuzione della materia nell'universo odierno, un problema noto come la tensione S8.

Gli astronomi utilizzano questo parametro per caratterizzare quanto sia "grumosa" o fortemente raggruppata, tutta la materia nel nostro universo, e possono misurarlo con precisione utilizzando osservazioni a basso redshift. Tuttavia, esiste una discrepanza tra i valori di S8 ottenuti dagli esperimenti CMB e quelli ottenuti dalle indagini sulla lente gravitazionale debole, creando così la tensione S8. Questa nuova simulazione non offre una risposta definitiva al dilemma della tensione S8, ma apre nuove strade per la ricerca futura.

La considerazione degli effetti della materia ordinaria, oltre a quelli della materia oscura, è un passo avanti significativo, anche se non sufficiente a spiegare il debole raggruppamento della materia osservato nell'universo odierno. "Ecco dove mi sono perso", ammette Joop Schaye, professore all'Università di Leida nei Paesi Bassi e co-autore dei tre nuovi studi sul progetto FLAMINGO. "Una possibilità entusiasmante è che la tensione stia indicando delle lacune nel modello standard di cosmologia, o addirittura nel modello standard di fisica."

Questo lavoro di ricerca apre nuove porte e solleva domande intriganti sulla natura del nostro universo, spingendo gli scienziati a cercare risposte sempre più approfondite. Forse, la chiave per risolvere la tensione S8 e comprendere veramente l'universo risiede nelle scoperte future che questa simulazione ha reso possibili.