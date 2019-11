Ecco i giganteschi motori del futuro sistema di lancio orbitale della NASA

La NASA ha gli occhi puntati sulla Luna. Per raggiungere il satellite con un equipaggio umano avrà bisogno di nuovi strumenti e veicoli; per questo sta attualmente sviluppando presso le sue sedi lo Space Launch System (SLS).

Si tratta di un sistema di lancio orbitale pesante (e non riutilizzabile) derivato dallo Space Shuttle, previsto per il completamento nel 2020 dopo innumerevoli ritardi. Quelli visibili in calce alla notizia sono i quattro motori RS-25, il primo stadio del veicolo.

Il primo volo del SLS lancerà una navicella spaziale Orion (senza equipaggio) intorno alla Luna in una missione chiamata Artemis 1. Il veicolo spaziale rilascerà alcuni cubesat per studiare il satellite prima di tornare sulla Terra. "Il palcoscenico completo con tutti e quattro i motori RS-25 collegati è il più grande costruito dalla NASA sin dagli stadi del Saturn V per il programma Apollo", affermano i funzionari della NASA in un comunicato.

Attualmente gli addetti ai lavori stanno integrando i sistemi di propulsione ed elettrici. Una volta fatto ciò, la NASA e i suoi partner testeranno i computer di volo, i sistemi elettrici e tanto altro, fino al momento del lancio. In tutto, lo Space Launch System è alto 117 metri, ed è destinato a portare gli astronauti, oltre che sulla Luna, anche su Marte.