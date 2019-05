Un gigantesco asteroide passerà vicino alla Terra sabato, con la sua luna

Sarà un fine settimana molto movimentato per gli appassionati di astronomia. La Terra infatti riceverà ben due visitatori dallo spazio. Gli astronomi infatti prevedono che un asteroide noto come 1999 KW4 transiti vicino al nostro pianeta intorno alle 19:05 di sabato, ma l'aspetto più interessante è un altro.

L'asteroide infatti è talmente tanto grande che porterà con se la propria luna. Vishnu Reddy, parlando con NBC News ha affermato che "si tratta di uno dei transiti più bizzarri della storia recente, e per questo è un oggetto molto interessante".

L'asteroide 1999 KW4 è largo 1,5 chilometri ed è circa tre volte più grande la sua luna, che ha un diametro di circa 0,5 chilometri. Nel momento in cui raggiungerà il punto più vicino al nostro pianeta, sarà a circa 3 milioni di miglia di distanza, quindi un impatto con la Terra è quantomeno impossibile.

L'oggetto e la sua luna saranno estremamente lontani e non potranno essere visti ad occhio nudo. La coppia però raggiungerà nuovamente la distanza minima nel 2036, il che vuol dire che l'occasione di domani sera sarà più unica che rara, ma bisognerà comunque avere in dotazione un telescopio per potersi godere a pieno lo spettacolo.

La NASA di recente ha dato il via ai lavori per il sistema di protezione dagli asteroidi per la Terra, che dovrebbe entrare in azione nel 2022.