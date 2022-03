Il gigantesco chip M1 Ultra nel piccolo Mac Studio: ecco il teardown

Sin dalla presentazione di Mac Studio e M1 Ultra, professionisti e appassionati di tutto il mondo hanno iniziato a fantasticare sul potenziale del nuovo chip tirato fuori dai laboratori di Cupertino.

Trattandosi di un SoC con grafica integrata, i paragoni con il mondo consumer hanno portato a valutare le prestazioni di M1 Ultra contro la RTX 3090, sebbene i target siano diametralmente opposti e anche l'obiettivo finale dei due chip grafici. In effetti, il confronto tra una scheda video pensata per sistemi desktop ad altissime prestazioni con un chiplet sì ad alte prestazioni, ma soprattutto ad altissima efficienza, potrebbe lasciare il tempo che trova.

Tuttavia, la curiosità rimane ancora altissima e finalmente in rete sono apparsi i primi teardown che, oltre a farci apprezzare ancora una volta l'incredibile attenzione al dettaglio di Apple nella progettazione dei suoi sistemi desktop, ci permetteranno di fare un paragone dimensionale tra il nuovo SoC monstre di Apple con il più classico dei processori consumer.

A parlare per noi saranno le immagini, che trovate in calce ma anche nel video in apertura, pur ricordando che M1 Ultra non è un comune SoC come M1 e M1 Max. In effetti, l'unicità di M1 Ultra, che ne spiega anche la dimensione, va ricercata nella sua struttura di chiplet, composto da due M1 Max interconnessi.